Зеленский считает, что из-за задержки в поставке оружия контрнаступление прошло не так, как планировалось

Задержки военной помощи от партнеров оказали значительное негативное влияние во время контрнаступления на юге Украины из-за того, что у ВСУ не было возможности контролировать воздушное пространство.

Об этом рассказал на пресс-конференции президент Владимир Зеленский

"Неконтролируемое небо со стороны Украины… Это оказало влияние на южную операцию 23-го года. Мы не контролируем небо. У нас нет достаточного количества соответствующей амуниции, но это не говорит о том, что мы не найдем выход. Или уже не нашли", - сказал глава государства.

По его словам, для того чтобы наступательные операции украинских военных были удачными, Украине нужна поддержка, потому что некоторых вещей у нас просто нет.

Начавшееся весной контрнаступление Украины было построено на стратегии НАТО. Однако согласно стандартам альянса, ни одна наступательная операция не проходит без поддержки авиации, с которой у Украины есть достаточно большие проблемы. Пилоты летают на старых советских истребителях МИГ-29, которые никак не способны изменить ход боя из-за превосходящих войск русских.

Летом 2023 года кардинально изменить ситуацию не поле бои могли бы многоцелевые истребители западного образца F -16, которые Украина надеялась получить еще в этом году, но после многочисленных переговоров добилась лишь того, что в октябре украинские пилоты начали обучение на данных самолетах.

Учитывая то, что из-за весенних задержек от союзников в поставках оружия, россияне значительно укрепили свои позиции, заминировали поля и окопались, но даже истребителей F-16 кардинально вряд ли изменит ситуацию на поле боя, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"F-16 усилят устойчивость Украины, чтобы увеличить потери армии РФ, и укрепят ПВО Украины. Но мы должны понимать, что нет никакой системы, которая изменила бы фундаментально ситуацию на поле боя", - отметил Столтенберг.

Напомним, в настоящее время 11 стран официально сформировали авиационную коалицию для помощи в обучении, а Нидерланды, Дания и Бельгия предоставят самолеты. Тем не менее, в настоящее время в Украине нет соответствующей инфраструктуры для эксплуатации истребителей F-16. По оптимистическому сценарию поставки самолетов будут в первой половине следующего года, когда пилоты закончат обучение и подготовят аэродромы.