Кулеба назвал сроки появления истребителей F-16 в Украине

Украина пока не имеет соответствующей инфраструктуры для эксплуатации истребителей F-16. По оптимистическому сценарию поставки самолетов будут в первой половине следующего года, когда пилоты закончат обучение и подготовят аэродромы.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет Укринформ.

По его словам, препятствием для получения самолетов сейчас является отсутствие в Украине соответствующей инфраструктуры для них, а также еще продолжающаяся обучение пилотов.

Кулеба подчеркнул, что сейчас партнеры приняли все принципиальные решения по F-16.

"И вы помните турне президента, когда он находился в Нидерландах, в Дании, когда мы показывали самолеты, летающие в нашем воздушном пространстве. Последнее достижение авиационной коалиции - это решение Бельгии предоставить самолеты", - сказал министр.

Он добавил, что по оптимистическому сценарию Украина получит истребители F-16 в первой половине 2024 года.

"Только что пилоты завершат обучение, а параллельно в Украине готовится инфраструктура для этого – самолеты будут в Украине", – отметил глава МИД.

Ранее Министр обороны Дании Троэльс Лунд заявил, чтопередача первых F-16 Украине состоится в начале 2024 года.

А министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что F-16 прибудут на поле боя не раньше следующей весны.

В настоящее время украинские пилоты учатся полетам на истребителях F-16 на базе ВВС Национальной гвардии в Тусконе в штате Аризона в США.