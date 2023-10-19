В Швеции "почти готовы" отправить Украине истребители Gripen - Рolitico

В последние недели в правительстве Швеции начали активно обсуждать передачу самолетов Gripen Украине. Такая возможность стала рассматриваться после заявлений Норвегии, Дании, Бельгии и Нидерландов о том, что они планируют отправить самолеты F-16 в Киев.

Об этом пишет Рolitico.

Министр обороны Пол Йонсон заявил, что он поручил шведскому военному руководству изучить потенциальное влияние на оказание различных типов поддержки истребителям Украины, включая экспорт или дарение самолетов Gripen. По его словам, отчет военных должен быть готов к 6 ноября.

Стефан Унгерт, специалист по противовоздушной обороне Шведского агентства оборонных исследований, назвал передачу самолетов только вопросом времени.

"Даже относительно небольшое количество самолетов, скажем, 10, принесет большую пользу как в оперативном, так и моральном плане для Украины", — сказал Унгерт.

Издание пишет, что Gripen мог существенно помочь Украине контролировать свое воздушное пространство. Он считается относительно дешевым и простым в обслуживании и может взлетать с более коротких и узких взлетно-посадочных полос, включая импровизированные посадочные полосы на прямых участках шоссе. Это уменьшает риск скопления самолетов на большей базе и их уничтожение одной атакой противника.

Рolitico добавляет, что поддержка поставок оружия в Украину среди граждан Швеции является одной из сильнейших в Европе согласно опросам. В Стокгольме каждый понедельник местные жители собираются на центральной площади, чтобы протестовать против российского вторжения.

В Швеции, как и в других скандинавских странах и странах Балтии, где географическая близость к России усиливает опасения безопасности, наблюдается очень мало признаков любых колебаний относительно продолжения поддержки Украины.

Йонсон считает, что нужно быть готовыми к тому, что война в Украине может быть долгой. Поэтому важно обеспечить логистику боеприпасов и запчастей.

Однако если Швеция все же решит отправить самолеты, пройдет не менее года, прежде чем они полетят над Украиной. Пилотам и инженерам понадобится определенное время на обучение, несмотря на то, что Швеция позволила украинским пилотам тренироваться на истребителях Gripen