У Швеції "майже готові" відправити Україні винищувачі Gripen - Рolitico

Протягом останніх тижнів в уряді Швеції почали активно обговорювати передачу літаків Gripen Україні. Така можливість почала розглядатися після заяв Норвегії, Данії, Бельгії та Нідерландів про те, що вони планують відправити літаки F-16 до Києва.

Про це пише Рolitico.

Міністр оборони Пол Йонсон заявив, що він доручив шведському військовому керівництву вивчити потенційний вплив надання різних типів підтримки винищувачам України, включаючи експорт або дарування літаків Gripen. За його словами, звіт військових має бути готовим до 6 листопада.

Стефан Унгерт, фахівець з протиповітряної оборони Шведського агентства оборонних досліджень, назвав передачу літаків лише питанням часу.

"Навіть відносно невелика кількість літаків, скажімо, 10, принесе велику користь як в оперативному, так і в моральному плані для України", — сказав Унгерт.

Видання пише, що Gripen міг би суттєво допомогти Україні контролювати свій повітряний простір. Він вважається відносно дешевим і простим в обслуговуванні і може злітати з коротших та вузьких злітно-посадкових смуг, включаючи імпровізовані посадочні смуги на прямих ділянках шосе. Це зменшує ризик скупчення літаків на більшій базі та їх знищення однією атакою противника.

Рolitico додає, що підтримка постачання зброї в Україну серед громадян Швеції є однією з найсильніших у Європі, згідно з опитуваннями. В Стокгольмі щопонеділка місцеві жителі збираються на центральній площі, щоб протестувати проти російського вторгнення.

У Швеції, як і в інших скандинавських країнах і країнах Балтії, де географічна близькість до Росії посилює побоювання щодо безпеки, спостерігається дуже мало ознак будь-яких коливань щодо продовження підтримки України.

Йонсон вважає, що треба бути готовими до того, що війна в Україні може бути довгою. Тому важливо забезпечити для логістику боєприпасів й запчастин

Проте, якщо Швеція все ж вирішить відправити літаки, мине не менше року, перш ніж вони полетять над Україною. Пілотам та інженерам знадобиться певний час на навчання попри те, що Швеція дозволила українським пілотам тренуватися на винищувачах Gripen