Стало відомо, коли Данія відправить перші F-16 в Україну

Міністр оборони Данії Троельс Лунд заявив у середу, що передача перших F-16 Україні відбудеться на початку 2024 року.

Про це пише Baha News.

"Ми очікуємо, що в березні-квітні ми зможемо передати Україні першу партію бойових літаків", - сказав Лунд.

Він додав, що відправити літаки в Україну не достатньо. Щоб українці могли користуватися цими винищувачами потрібно ще "багато працювати".

Нагадаємо, 22 серпня у Данії стартувало навчання восьми українських пілотів на винищувачах F-16.

Данія пообіцяла поставити в Україну 19 літаків F-16. Країна загалом має 43 літаки F-16 і з міркувань безпеки не розголошує, скільки з них активні.

Сьогодні також чтало відомо, що Бельгія відправить Україні кілька своїх винищувачів F-16 у рамках військової допомоги з 2025 року. Такі терміни обумовлені ти, що країна очікує коли ЄС замітить F-16 на F-35.

Бельгійський персонал готуватиме українських пілотів у Бельгії, Данії та, ймовірно, ще в одній із країн Європейського Союзу.

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