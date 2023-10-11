Стало известно, когда Дания отправит первые F-16 в Украину

Министр обороны Дании Троэльс Лунд заявил в среду, что передача первых F-16 Украине состоится в начале 2024 года.

Об этом пишет Baha News.

"Мы ожидаем, что в марте-апреле мы сможем передать Украине первую партию боевых самолетов", – сказал Лунд.

Он добавил, что отправить самолеты в Украину недостаточно. Чтобы украинцы могли пользоваться этими истребителями, нужно еще "много работать".

Напомним, 22 августа в Дании стартовало обучение восьми украинских пилотов на истребителях F-16.

Дания пообещала поставить в Украину 19 самолетов F-16. Страна в общей сложности имеет 43 самолета F-16 и по соображениям безопасности не разглашает, сколько из них активны.

Сегодня также сообщалось, что Бельгия отправит Украине несколько своих истребителей F-16 в рамках военной помощи с 2025 года. Такие сроки обусловлены тем, что страна ожидает, когда ЕС заметит F-16 на F-35.

Бельгийский персонал будет готовить украинских пилотов в Бельгии, Дании и, возможно, еще в одной из стран Европейского Союза.

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