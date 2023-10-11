Бельгия таки передаст Украине истребители F-16

Бельгия отправит Украине несколько истребителей F-16 в рамках военной помощи с 2025 года. Об этом заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в эфире Bel RTL.

Она отметила, что поставка зависит "от наращивания наших новых возможностей F-35".

Помимо передачи воздушных суден, Бельгия продолжит работу по подготовке пилотов и предложит заботиться о техническом обслуживании всего парка F-16 в рамках авиационной коалиции. По словам Дедондер, ее страна планирует продолжать оказание помощи Украине.

Как рассказала чиновница, бельгийский персонал будет готовить украинских пилотов в Бельгии, Дании и, вероятно, еще в одной из стран Европейского Союза.

"Я думаю, что то, что мы предлагаем, является фундаментальным и намного лучше, чем простое объявление об отправке нескольких F-16", – добавила министр обороны Бельгии.

Передача F-16: хронология обсуждений

Вопрос о западных истребителях для Украины обсуждается месяцами. В мае президент Владимир Зеленский после визита в Великобританию анонсировал создание коалиции самолетов.

Одним из главных аспектов является обучение украинских пилотов и техперсонала на западной технике. В июле тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами из других государств меморандум о создании коалиции по подготовке украинцев. Как отмечал чиновник, лидерство в этом процессе взяли на себя Дания и Нидерланды.

В августе стало известно, что обучение украинских пилотов, инженеров и техников на F-16 началось.

А Зеленский во время визита в Нидерланды объявил о договоренности по поводу передачи 42 истребителей F-16 Украине. Также тогда стало известно, что Дания предоставит 19 таких самолетов.

Что касается Бельгии, то в кабинете премьера Александра де Кроо заявляли, что страна может только обучать пилотов, но передачу F-16 не будет осуществлять. Причиной отказа называли, что все бельгийские самолеты используются, в частности, для защиты воздушного пространства стран Бенилюкса и Балтии.

Однако позже де Кроо сообщил, что Министерство обороны Бельгии изучит возможность предоставления F-16 Украине. Ожидается, что в ближайшие годы Брюссель заменит свои F-16 новыми истребителями F-35.

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