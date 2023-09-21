Передумали? Бельгия изучает возможность отправки F-16 в Украину

Министерство обороны Бельгии выяснит, может ли страна предоставить истребители F-16 Украине. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, пишет VRT.

"Мы попросили Министерство обороны проверить, истек ли срок службы наших самолетов", – сказал он.

В ближайшие годы Бельгия заменит свои F-16 новыми истребителями F-35.

Как отметил Де Кроо, вопрос состоит в том, насколько воздушные судна еще могут служить Украине.

"Мы должны рассмотреть все варианты. Если они все еще в чем-то полезны, мы, конечно, должны это исследовать", – считает глава бельгийского правительства.

Он добавил, что F-16 не обязательно использовать для выполнения боевых задач.

"Возможно, Украина будет использовать бельгийский самолет только для учений. Тогда требования другие", – высказался Де Кроо.

Передача F-16: хронология обсуждений

Вопрос о западных истребителях для Украины обсуждается месяцами. В мае президент Владимир Зеленский после визита в Великобританию анонсировал создание коалиции самолетов.

Одним из главных аспектов является обучение украинских пилотов и техперсонала на западной технике. В июле тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами из других государств меморандум о создании коалиции по подготовке украинцев. Как отмечал чиновник, лидерство в этом процессе взяли на себя Дания и Нидерланды.

В августе стало известно, что обучение украинских пилотов, инженеров и техников на F-16 началось.

А Зеленский во время визита в Нидерланды объявил о договоренности касательно передачи 42 истребителей F-16 Украине. Также тогда стало известно, что Дания предоставит 19 таких самолетов.

Что касается Бельгии, то в кабинете премьера Александра де Кроо заявляли, что страна может только обучать пилотов, но передачу F-16 не будет осуществлять. Причиной отказа называли, что все бельгийские самолеты используются, в частности, для защиты воздушного пространства стран Бенилюкса и Балтии.

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