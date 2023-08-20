Истребители F-16 будут в украинском небе: Зеленский назвал количество самолетов

Президент Владимир Зеленский, находясь с визитом в Нидерландах, сообщил, что истребители F-16 таки будут в украинском небе. Нидерланды готовы предоставить Украине 42 самолета.

Об этом он сообщил в Telegram.

"F16. Прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе. Спасибо, Нидерланды! Спасибо, Марку! Спасибо всем, кто помогает!", - написал президент.

По словам Зеленского, Нидерланды предоставят Украине 42 самолета, и это "только начало". Украина получит истребители после того, как наши пилоты завершат обучение.

"Сегодня делаем еще один шаг на усиление воздушного щита Украины. F-16. Самолеты, которые мы используем, чтобы держать российских террористов подальше от украинских городов и сел. Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине – после тренировка наших пилотов и инженеров. 42 самолета", - добавил он.

Напомним, вчера министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что определенная группа украинских пилотов, инженеров и техников уже приступила к обучению на истребителях F-16.

Он отказался раскрывать подробности этих учений, но отметил, что минимальный срок, необходимый для овладения истребителями – 6 месяцев.

Кроме того, вчера Владимир Зеленский во время визита в Швецию рассказал, что украинские пилоты уже начали овладевать истребителями JAS 39 Gripen, которые являются гордостью страны. Зеленский надеется, что после учений Украина сможет получить несколько Gripen.