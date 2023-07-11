11 государств официально сформировали авиационную коалицию для поставки F-16 Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами из других государств меморандум о создании коалиции по подготовке украинских пилотов для истребителей F-16.

Об этом глава Минобороны сообщил в Twitter.

Заметим, что будут учить не только украинских пилотов, но и технический персонал

К коалиции присоединились Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

"Сегодня 11 государств-партнеров плюс Украина подписали Меморандум с определением условий. Я особенно благодарен Дании и Нидерландам за их выдающееся лидерство в этом процессе", - написал Резников.

В целом меморандум предусматривает следующие ключевые тезисы:

украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал примут участие в обучающей программе;

есть возможность включения в программу других типов истребителей;

коалиция готова рассмотреть другие способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16.

"F-16 будут защищать небо Украины и восточный фланг НАТО. Украинские Воздушные силы готовы освоить их как можно скорее. Украина победит", - добавил Резников.

Напомним, Воздушные силы ВСУ готовы к началу процесса передачи Украине западных истребителей, списки украинских пилотов для обучения на них утверждены.

Заметим, что действительно Дания и Нидерланды возглавили европейскую авиационную коалицию. Ожидается программа, предусматривающая последовательный план подготовки украинских военных на самолетах F-16.