- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
11 государств официально сформировали авиационную коалицию для поставки F-16 Украине
Министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами из других государств меморандум о создании коалиции по подготовке украинских пилотов для истребителей F-16.
Об этом глава Минобороны сообщил в Twitter.
Заметим, что будут учить не только украинских пилотов, но и технический персонал
К коалиции присоединились Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Сегодня 11 государств-партнеров плюс Украина подписали Меморандум с определением условий. Я особенно благодарен Дании и Нидерландам за их выдающееся лидерство в этом процессе", - написал Резников.
В целом меморандум предусматривает следующие ключевые тезисы:
- украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал примут участие в обучающей программе;
- есть возможность включения в программу других типов истребителей;
- коалиция готова рассмотреть другие способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16.
"F-16 будут защищать небо Украины и восточный фланг НАТО. Украинские Воздушные силы готовы освоить их как можно скорее. Украина победит", - добавил Резников.
Напомним, Воздушные силы ВСУ готовы к началу процесса передачи Украине западных истребителей, списки украинских пилотов для обучения на них утверждены.
Заметим, что действительно Дания и Нидерланды возглавили европейскую авиационную коалицию. Ожидается программа, предусматривающая последовательный план подготовки украинских военных на самолетах F-16.