Списки пилотов для обучения на F-16 утверждены, они готовы выезжать хоть завтра - Воздушные силы

Воздушные силы ВСУ готовы к началу процесса передачи Украине западных истребителей, списки украинских пилотов для обучения на них утверждены.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Процесс, который уже запущен, зеленый свет есть уже вроде как от всех участников нашей новообразованной авиационной коалиции, поэтому надо как можно быстрее продвигать. В Воздушных силах все готово. Мы готовы принимать западную технику, летчики готовы хоть завтра выезжать и проводить уже учебный процесс", - отметил он.

По его словам, списки украинских пилотов, которые будут учиться на западных истребителях, уже утверждены командующим.

Также Игнат добавил, что без авиации украинским наземным силам трудно продвигаться и отвоевывать свои территории.

Напомним, Дания и Нидерланды возглавили европейскую авиационную коалицию. Уже к июлю предстоит готовая программа, которая будет предусматривать последовательный план подготовки украинских военных на самолетах F-16. Свою помощь в тренировке украинских лётчиков также предложили Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

Ранее Министерство обороны США получило официальный запрос от Дании по подготовке украинских летчиков на самолетах F-16 на территории европейских стран.

После этого исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен объявил о начале тренировки украинских пилотов на западных истребителях F-16, однако в Воздушных силах ВСУ опровергли эту информацию.

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