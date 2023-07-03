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Списки пилотов для обучения на F-16 утверждены, они готовы выезжать хоть завтра - Воздушные силы
Воздушные силы ВСУ готовы к началу процесса передачи Украине западных истребителей, списки украинских пилотов для обучения на них утверждены.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Процесс, который уже запущен, зеленый свет есть уже вроде как от всех участников нашей новообразованной авиационной коалиции, поэтому надо как можно быстрее продвигать. В Воздушных силах все готово. Мы готовы принимать западную технику, летчики готовы хоть завтра выезжать и проводить уже учебный процесс", - отметил он.
По его словам, списки украинских пилотов, которые будут учиться на западных истребителях, уже утверждены командующим.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также Игнат добавил, что без авиации украинским наземным силам трудно продвигаться и отвоевывать свои территории.
Напомним, Дания и Нидерланды возглавили европейскую авиационную коалицию. Уже к июлю предстоит готовая программа, которая будет предусматривать последовательный план подготовки украинских военных на самолетах F-16. Свою помощь в тренировке украинских лётчиков также предложили Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.
Ранее Министерство обороны США получило официальный запрос от Дании по подготовке украинских летчиков на самолетах F-16 на территории европейских стран.
После этого исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен объявил о начале тренировки украинских пилотов на западных истребителях F-16, однако в Воздушных силах ВСУ опровергли эту информацию.
Источник фото: ua.depositphotos.com