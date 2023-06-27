В Воздушных силах рассказали, началось ли обучение украинских пилотов на F-16

Обучение украинских пилотов на западных истребителях F-16 еще не началось. Пока украинские специалисты изучают пропускную возможность учебных центров в Европе.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"То, что начали учиться, вынужден каждый день опровергать. Потому что не начали учиться пилоты", - отметил он.

По его словам, официальные специалисты разных уровней работают сейчас в Европе, изучают пропускную возможность тех учебных центров, баз, где могут учиться украинские пилоты и, в частности, на западных самолетах F-16.

"Я напомню, что создана коалиция стран. Лидерство в этом вопросе взяла на себя Великобритания. Также Дания объявила, что будет этот процесс (обучение пилотов - Delo.ua) происходить. Нидерланды также присоединяются к этому процессу. И как только именно летный состав, именно пилоты уже выедут, так мы сообщим об этом обязательно", - подчеркнул спикер.

Отметим, накануне исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен объявил о начале тренировки украинских пилотов на западных истребителях F-16.

Ранее Министерство обороны США получило официальный запрос от Дании по подготовке украинских летчиков на самолетах F-16 на территории европейских стран.

Напомним, Дания и Нидерланды возглавили европейскую авиационную коалицию. Уже к июлю предстоит готовая программа, которая будет предусматривать последовательный план подготовки украинских военных на самолетах F-16. Свою помощь в тренировке украинских лётчиков также предложили Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.