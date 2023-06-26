В Дании начались учения украинских пилотов на F-16

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен объявил о начале тренировки украинских пилотов на западных истребителях F-16.

Об этом сообщает AP.

Лунд Поулсен отметил, что Дания, которая является членом НАТО, "сделала шаг по началу обучения и повышению квалификации украинских пилотов".

"Мы также рассмотрим, стоит ли делать конкретные пожертвования Украине датских истребителей F-16 и сколько их должно быть", - добавил он.

По его словам, украинские пилоты должны провести от шести до восьми месяцев обучения прежде, чем возможная передача самолетов F-16 станет реальностью.

При этом, срок замены парка скандинавской страны старых американских истребителей перенесен на два года.

"Это не значит, что другие страны не могут принять решение раньше. Но самолеты F-16 будут в Дании до 2024 года", – сказал Лунд Поульсен.

Дания заказала 27 истребителей F-35A, которые заменят более 40-летних F-16, из которых в Дании есть 30 оперативных самолетов. Переход на F-35A Joint Strike Fighter состоится к концу 2025 года.

Ранее Министерство обороны США получило официальный запрос от Дании по подготовке украинских летчиков на самолетах F-16 на территории европейских стран.

Напомним, Дания и Нидерланды возглавили европейскую авиационную коалицию. Уже к июлю предстоит готовая программа, которая будет предусматривать последовательный план подготовки украинских военных на самолетах F-16. Свою помощь в тренировке украинских лётчиков также предложили Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.