У Данії почалися навчання українських пілотів на F-16

Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оголосив про початок тренування українських пілотів на західних винищувачах F-16.

Про це повідомляє AP.

Лунд Поулсен зазначив, що Данія, яка є членом НАТО, "зробила крок щодо початку навчання та підвищення кваліфікації українських пілотів".

"Ми також розглянемо, чи варто робити конкретну пожертву Україні датських винищувачів F-16 і скільки їх має бути", – додав він.

За його словами, українські пілоти повинні провести від шести до восьми місяців навчання, перш ніж можлива передача датських літаків F-16 стане реальністю.

Зазначається, що термін заміни парку скандинавської країни старих американських винищувачів перенесено на два роки.

"Це не означає, що інші країни не можуть прийняти рішення раніше. Але літаки F-16 будуть у Данії до 2024 року", – сказав Лунд Поульсен.

Данія замовила 27 винищувачів F-35A, які замінять більш ніж 40-річні F-16, з яких у Данії є 30 оперативних літаків. Перехід на F-35A Joint Strike Fighter відбудеться до кінця 2025 року.

Раніше Міністерство оборони США отримало офіційний запит від Данії щодо підготовки українських льотчиків на літаках F-16 на території європейських країн.

Нагадаємо, Данія та Нідерланди очолили європейську “авіаційну коаліцію”. Вже до липня має бути готова програма, яка передбачатиме послідовний план підготовки українських військових на літаках F-16. Свою допомогу у тренуванні українських льотчиків також запропонували Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.