У Повітряних силах розповіли, чи почалося навчання українських пілотів на F-16

Навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 ще не почалося. Наразі українські фахівці вивчають пропускну можливість навчальних центрів в Європі.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Те, що почали навчатися, змушений щодня спростовувати. Тому що не почали навчатися пілоти", - зазначив він.

За його словами, офіційні фахівці різних рівнів працюють наразі в Європі, вивчають пропускну можливість тих навчальних центрів, баз, де можуть навчатися українські пілоти й, зокрема, на західних літаках F-16.

"Я нагадаю, що створено коаліцію країн. Лідерство в цьому питання взяла на себе Велика Британія. Також Данія оголосила, що буде цей процес (навчання пілотів - Delo.ua) відбуватися. Нідерланди також долучаються до цього процесу. І як тільки саме льотний склад, саме пілоти вже виїдуть, то ми повідомимо про це обов'язково", - наголосив речник.

Зазначимо, напередодні виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оголосив про початок тренування українських пілотів на західних винищувачах F-16.

Раніше Міністерство оборони США отримало офіційний запит від Данії щодо підготовки українських льотчиків на літаках F-16 на території європейських країн.

Нагадаємо, Данія та Нідерланди очолили європейську “авіаційну коаліцію”. Вже до липня має бути готова програма, яка передбачатиме послідовний план підготовки українських військових на літаках F-16. Свою допомогу у тренуванні українських льотчиків також запропонували Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.