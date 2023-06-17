Данія готова передати F-16 Україні, але є але

Уряд Данії готовий передати Україні винищувачі F-16. Однак це відбудеться за умови схвалення США, які виробляють ці літаки.

Про це заявив в.о. міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє Radio 4.

"Хочу сказати, що не можу собі уявити, щоб ми не підтримали це. Україні потрібні літаки. Більше, ніж будь-коли, якщо вони хочуть виграти свою боротьбу. Це стосується і данських винищувачів F-16", - зазначив він.

Водночас Radio 4 наголошує, що кілька днів тому міністр заявляв, що Данія ще не ухвалила рішення про надання датських винищувачів.

Українські пілоти найближчим часом приїдуть до Данії, де їх навчатимуть керувати літаками F-16 та обслуговувати їх.

Нагадаємо, Данія та Нідерланди очолили європейську “авіаційну коаліцію”. Вже до липня має бути готова програма, яка передбачатиме послідовний план підготовки українських військових на літаках F-16. Свою допомогу у тренуванні українських льотчиків також запропонували Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.

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