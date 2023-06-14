Навчання українських пілотів на F-16 у Данії може розпочатися в серпні, – ЗМІ

Данія може розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у серпні. Про це пише Reuters.

Журналісти цитують данське агентство Ritzau, яке повідомило, що виконуючий обов’язки міністра оборони Данії Трольс Лунд Пульсен у четвер внесе пропозицію щодо початку навчань. Це буде зроблено на засіданні контактної групи з оборони України під керівництвом США.

Нідерланди та Данія очолюють міжнародну коаліцію з навчання пілотів і надання F-16 Україні, хоча офіційне рішення про постачання літаків ще не було ухвалене.

Нещодавно міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен повідомила Reuters, що українські пілоти можуть розпочати тренування на F-16 цього літа.

А Politico із посиланням на в.о. міністра оборони Данії писало, що старт навчань буде в липні.

"Я очікую, що до кінця червня ми офіційно створимо цю програму, і, сподіваюся, після цього ми зможемо розпочати навчання", – сказав тоді Трольс Лунд Пульсен.

Він зазначав, що після цього, ймовірно, знадобиться до пів року для постачання винищувачів в Україну,