Канада приєднується до "авіаційної коаліції" і надає Україні новий пакет військової допомоги

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що уряд країни вирішив надати Україні новий пакет військової допомоги вартістю в 500 млн канадських доларів (понад 370 млн доларів США). Крім цього, Катада також приєднається до авіаційної коаліції.

Про це Трюдо розповів під час прес-конференцію із президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Канада надає Україні різнобічну допомогу з перших днів повномасштабної війни і її обсяг вже перевищив 5 мільярдів доларів США. Під час виступу, канадський прем’єр оголосив про надання чергового пакету військової допомоги для України.

За його словами, Оттава передасть українським військовим 287 додаткових ракет АІМ-7 Sparrow і 10 тисяч снарядів калібром 155 міліметрів.

Раніше уряд Канади вирішив передати Україні 43 ракети AIM-9 із запасів CAF, з розрахунком, що зброя допоможе Україні захистити небо від російських атак.

Трюдо також пообіцяв, що найближчим часом в Україну доставлять 122 броньованих автомобілів Roshel, які були обіцяні раніше. Наразі в Україні вже є 88 із них.

Канада також посилить санкційний тиск на Росію і запровадить нові санкції проти фізичних та юридичних осіб.

В ході двосторонніх переговорів Володимира Зеленського та Джастіна Трюдо було досягнуто домовленості про те, що Канада офіційно приєднується до "коаліції винищувачів". Країна прийме участь у частині тренувань українських пілотів та обслуговуванні літаків.

Вже вісім європейських країн приєдналися до "авіаційної коаліції", яка підготує українських пілотів та надасть Україні західні винищувачі, зокрема F-16.