В ОП назвали, які європейські країни приєдналися до "авіаційної коаліції"

Вже вісім європейських країн приєдналися до "авіаційної коаліції", яка підготує українських пілотів та надасть Україні західні винищувачі, зокрема F-16.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, передає "Європейська правда".

За його словами, за підсумками поїздки президента України Володимир Зеленського на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові вдалося окреслити контури "коаліції винищувачів" та зробити реальні кроки до прискорення підготовки пілотів і техніків для винищувачів четвертого покоління, "включаючи, але не обмежуючись F-16".

"Оформилася основа європейської частини Коаліції за участю вже восьми країн (невдовзі буде більше): Великої Британії, Нідерландів, Польщі, Данії, Швеції, Бельгії, Португалії і Франції. З президентом Франції навіть ухвалено окрему спільну заяву з цього приводу", – зазначив він.

Жовква наголосив, що досягнуті домовленості дозволяють розраховувати на конкретні рішення щодо обсягів і механізму підготовки пілотів, обслуговуючого персоналу, а також створення умов і відповідної інфраструктури для винищувачів вже під час наступного засідання Контактної групи з оборони України (формату "Рамштайн").

Питання щодо західних винищувачів для України обговорюється вже протягом кількох місяців. Президент України Володимир Зеленський після візиту до Великої Британії анонсував створення коаліції літаків, а британський прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв підтримати її.

Нагадаємо, що для здійснення контрнаступу Україна хоче отримати американські винищувачі F-16, що дозволить їй отримати перевагу в повітрі. Днями в Міністерстві оборони України уточнили, що потреба в таких літакахстановить чотири ескадрильї, тобто 48 одиниць.

Натомість речник Міністерства оборони США минулого тижня заявив, що постачання винищувачів F-16 Україні належить лиш до довгострокової перспективи, і вони "не будуть релевантними для майбутнього контрнаступу".

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