Зеленський прибув до Молдови для участі у саміті ЄС

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 1 червня, прибув до Молдови, де візьме участь у саміті Європейського політичного співтовариства (ЄПС).

Про це Зеленський повідомив у Телеграмі.

"Сьогодні працюємо у Молдові. Участь у саміті Європейської політичної спільноти. Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію «Петріотів». ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього", - написав президент.

Зауважимо, у Молдові проходить друга зустріч Європейської політичної спільноти за участю 47 країн Європи. Зокрема, до участі в саміті запрошені лідери всіх 27 країн ЄС, а також Албанії, Андорри, Азербайджану, Боснії й Герцеговини, Вірменії, Грузії, Ісландії, Косова, Ліхтенштейну, Молдови, Монако, Чорногорії, Північної Македонії, Норвегії, Сан Марино, Сербії, Швейцарії, Туреччини, України та Великої Британії.

31 травня до Молдови прибули президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн та високий представник ЄС Жозеп Боррель. До участі в саміті запрошені президент Європейської ради та президент Європейського парламенту.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн заявила, що війна проти України є ключовим моментом для Європи, оскільки боротьба йде і за європейські цінності. Вона закликали країни, в яких є далекобійна зброя, надати її Україні.