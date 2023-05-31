У Єврокомісії пропонують надати Україні гарантії безпеки на шляху до НАТО

Члени НАТО могли б надати Україні низку гарантій безпеки, які полягають у забезпеченні країни військовою технікою, до того, як вона приєднається до Альянсу. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає The Guardian.

Не вдаючись у подробиці, вона сказала, що для майбутнього статусу безпеки України можна використовувати приклади з історії. The Guardian пише, що, можливо, фон дер Ляйєн посилалася на позицію нейтралітету, яку Фінляндія зайняла після Другої світової війни аж до свого вступу до Європейського Союзу.

За її словами, гарантії від НАТО представляли б стримування "через військове обладнання, яке може зміцнити Україну проти майбутніх атак Росії".

Як додала президентка Єврокомісії, важливим є те, що друзі України будуть поруч у довгостроковій перспективі.