В Еврокомиссии предлагают предоставить Украине гарантии безопасности на пути в НАТО

Члены НАТО могли бы предоставить Украине ряд гарантий безопасности, которые заключаются в обеспечении страны военной техникой, прежде чем она присоединится к Альянсу. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает The Guardian.

Не вдаваясь в подробности, она сказала, что для будущего статуса безопасности Украины можно использовать примеры истории. The Guardian пишет, что, возможно, фон дер Ляйен ссылалась на позицию нейтралитета, которую Финляндия заняла после Второй мировой войны вплоть до своего вступления в Европейский Союз.

По ее словам, гарантии от НАТО представляли бы сдерживание "через военное оборудование, которое может укрепить Украину против будущих атак России".

Как добавила президент Еврокомиссии, важно то, что друзья Украины будут рядом в долгосрочной перспективе.