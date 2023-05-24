Украина не сможет присоединиться к НАТО, пока идет война - Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в НАТО во время войны даже не стоит в повестке дня. Украина не сможет присоединиться к НАТО, пока идет война.

Об этом пишет The Guardian.

"Я думаю, что все поняли, что стать членом в разгар войны не стоит на повестке дня. Вопрос в том, что произойдет, когда война закончится", — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что все члены Альянса соглашаются с тем, что Украина должна быть в НАТО, и это решение было заявлено еще на саммите 2008 года в Бухаресте и с тех пор повторялось не раз.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", сейчас продолжаются консультации о дальнейшем пути Украины в Альянс и о том, как удовлетворить ее стремление получить членство.

Столтенберг подчеркнул, что точно никто не сможет сказать, каким будет окончательное решение на саммите в Вильнюсе.

По его словам, члены НАТО сейчас сосредоточены на том, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для победы в войне. Генсек подчеркнул, что если Украина проигрывает войну, то и говорить не о чем.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский лично посетит следующий саммит НАТО в Вильнюсе в июле, и ранее заявлял, что настал своевременный момент для политического заявления о перспективе членства Украины в НАТО.

В настоящее время Украина смогла войти в программу взаимосовместимости (MIP), реализующую технологическое сотрудничество армий государств-членов НАТО. Соответствующее решение было принято по итогам голосования на ежегодном заседании MIP Steering Group. Кроме того, Украина официально присоединилась к киберцентру при Организации Североатлантического договора.