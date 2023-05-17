Парламент Эстонии принял заявление в поддержку вступления Украины в НАТО

Парламент Эстонии Рийгикогу принял заявление в поддержку вступления Украины в НАТО. Соответствующий документ был опубликован на сайте законодательного органа.

Решение поддержали 92 депутата из 101.

Эстония считает, что на саммит НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023, нужно сформировать конкретные и однозначные шаги, необходимые для быстрой интеграции Украины с НАТО, и предоставить Украине приглашение присоединиться к альянсу.

"В заявлении Рийгикогу также признает тот факт, что победа Украины над Россией, которая ведет агрессивную войну, и дальнейшее вступление Украины в НАТО является единственным путем обеспечения основанного на правилах мирового порядка длительного мира и безопасности европейских демократических стран", - говорится в документе.

В парламенте напомнили, что с начала прошлого года было сделано пять заявлений и один призыв с осуждением действий России и выражением поддержки Украине. 22 февраля 2023 года Рийгикогу принял поданное 94 народными депутатами заявление о праздновании года начала полномасштабной военной агрессии России в Украине и чествования героического украинского народа, ведущего самоотверженную борьбу.

На этой неделе Франция подписала декларацию о поддержке движения Украины в НАТО. Таким образом Франция стала 18 страной, подтверждающей поддержку стремлений Украины вступить в Североатлантический альянс.

Напомним, 14 мая Германия подписала декларацию с поддержкой движения Украины к членству в НАТО .

11 мая Сенат Польши принял резолюцию, одобряющую членство Украины в Североатлантическом альянсе. Там отметили, что Украина является главным звеном, защищающим Европу и весь континент от российской агрессии.

Ранее главы 9 государств, являющихся членами Организации Североатлантического договора, выступили с совместным заявлением, в котором поддержали вступление Украины в НАТО.

Напомним, в сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Во власти рассчитывают, что на саммите в Вильнюсе получат новые заверения о вступлении в НАТО.