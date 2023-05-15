Франция подписала декларацию о поддержке движения Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон приняли совместную декларацию, в документе, в частности, говорится, что Париж поддерживает движение Украины к членству в НАТО. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

Таким образом Франция стала 18 страной, подтверждающей поддержку стремлений Украины вступить в Североатлантический альянс.

"Одобренная сегодня с Францией Совместная декларация позволила усилить еще одним весомым голосом поддержку Украины на евроатлантическом направлении. Сам факт заключения такой декларации с Францией и еще и с подобной формулировкой относительно НАТО раньше был просто невозможен. А сегодня Франция стала 18-м государством, с которым есть совместные декларации относительно движения в НАТО”, - написал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

Также Франция выразила поддержку Украины на пути к членству в ЕС, в частности, наши усилия по евроинтеграционным реформам и выполнению необходимых условий с целью получения решения о начале переговоров о вступлении до конца 2023 года.

Напомним, 14 мая Германия подписала декларацию с поддержкой движения Украины к членству в НАТО .

11 мая Сенат Польши принял резолюцию, одобряющую членство Украины в Североатлантическом альянсе. Там отметили, что Украина является главным звеном, защищающим Европу и весь континент от российской агрессии.

6 апреля 2023 г. Сейм Литвы принял резолюцию "Об основных целях Литвы на саммите НАТО в Вильнюсе", в которой официально поддержал приглашение Украины в НАТО.

Ранее главы 9 государств, являющихся членами Организации Североатлантического договора, выступили с общим заявлением, в котором поддержали вступление Украины в НАТО.

Напомним, в сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Во власти рассчитывают, что на саммите в Вильнюсе получат новые заверения о вступлении в НАТО.

Отметим, что саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.