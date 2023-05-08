В Эстонии призвали НАТО дать Украине конкретный план вступления в альянс

Союзники по НАТО должны определить конкретные шаги для того, чтобы Украина стала членом военного альянса, и выйти за пределы постоянной позиции о том, что ей желательно присоединиться к блоку, по словам верховного дипломата Эстонии.

Многие союзники, в том числе США, сомневались в детализации последующих шагов по членству Украины, учитывая риск быть вовлеченными в прямой конфликт с Кремлем, пишет Вloomberg.

Они пытались сосредоточиться на том, как поддерживать военную помощь, чтобы Украина могла выиграть войну, в то же время повторяя обещание НАТО, что Украина станет членом.

"Уже недостаточно только повторять уже существующую позицию о том, что Украина приветствуется в НАТО. Мы должны двигаться вперед, чтобы дать четкое сообщение о следующих шагах Украины, когда лидеры соберутся в Вильнюсе этим летом", – заявил в интервью министр иностранных дел Эстонии. Маргус Цахкна.

Пока продолжаются обсуждения, ожидается, что лидеры в Вильнюсе подпишут мероприятия, которые включают в себя долгосрочный фонд с общим объемом 500 миллионов евро (552 миллиона долларов) в год для помощи Украине нелетальной помощью и другой поддержкой.

Они также могут улучшить официальный статус отношений НАТО с Украиной, а также ввести постоянный консультационный процесс для обсуждения проблем безопасности.

"Мы понимаем, что НАТО не может назвать точную дату будущего членства Украины. Однако просто очередного подтверждения политики "открытых дверей" уже недостаточно. Пора четко определить путь к членству нашей страны", - сказала посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко.

Издание отмечает, что глава внешнеполитического ведомства Эстонии встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в пятницу, где они обсудили политические отношения альянса с Украиной, а также планы обороны на восточном фланге.

В Эстонии согласились, что Украина должна иметь гарантии в течение этого периода, но в первую очередь следует сосредоточиться на том, как и когда Украина станет членом НАТО.

Президент Владимир Зеленский также призвал дать четкие сигналы в поддержку членства Украины на предстоящем саммите НАТО. Киев также требовал эффективных гарантий безопасности, прежде чем он станет полноправным членом, сложный запрос, учитывая, что они могут вовлечь союзника и НАТО в целом в войну с Россией из-за обязательств по коллективной обороне.