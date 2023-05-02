"Украина – это преимущество для НАТО". В МИД отреагировали на материал DPA о "проблемах" вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО – в интересах самого альянса. Аргументы о том, что надежды Киева на более конкретную перспективу членства могут не оправдаться, являются набором ошибочных суждений, которые давно утратили свою актуальность.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, комментируя статью Deutsche Presse-Agentur о членстве Украины в НАТО.

Он отметил, что в последнее время в некоторых иностранных СМИ появляются публикации, пытающиеся ослабить международную поддержку Украины, изменить акценты вокруг ожидаемых контрнаступлений, продвигать "альтернативные" мирные планы и подвергнуть сомнению украинский курс на членство в НАТО.

В частности, в МИД обратили внимание на публикацию DPA, где в контексте подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе журналисты, ссылаясь на неназванных собеседников, утверждают, что шаги к членству в НАТО могут отвлечь от "намного более важной поддержки Украины".

"Более того, по мнению DPA, новые обязательства перед НАТО могут подтолкнуть Россию к более агрессивной войне. Далее агентство заключает, что прогресс, вероятно, будет возможен только после достижения Украиной успехов в противодействии российской агрессии", - отметил Николенко.

Спикер МИД пояснил, что указанные аргументы составляют набор ошибочных суждений, давно утративших свою актуальность:

во-первых, действительно, впереди нас ожидают важные сражения, но Украина уже добилась поразительных успехов в обороне от российской агрессии... Украинцы сейчас вносят наибольший вклад в евроатлантическую безопасность;

во-вторых, раньше мы уже слышали аргументы о необходимости воздерживаться от шагов, которые якобы могут спровоцировать Россию на новую агрессию... Внеблоковость Украины не помогла удержать Россию от агрессии. Дипломатические усилия Украины, Франции и Германии в рамках Минского процесса также не помогли предотвратить полномасштабное российское вторжение. Потому что цель Москвы – полное уничтожение Украины. Продвижение на пути к вступлению Украины в НАТО заставит Россию унять свою агрессию;

в-третьих, и, возможно, самое главное. Текущая международная поддержка Украины в противодействии российским оккупантам не противоречит, а наоборот дополняет процесс получения членства в НАТО. Будущее евроатлантической безопасности решается на поле боя в Украине, а вступление нашего государства в НАТО будет гарантировать стратегическую безопасность всего Альянса.

"Украина – это не проблема, а преимущество для НАТО. Поэтому в ответ на размышление анонимных источников мы подчеркиваем, что вступление Украины в НАТО – в интересах самого Альянса и призываем партнеров проявить лидерство. Министр Дмитрий Кулеба четко обозначил украинские ожидания: на саммите в Вильнюсе Украина рассчитывает получить обязательство от союзников, которое определит путь к нашему вступлению в НАТО. Время для такого шага давно назрело", - добавил он.

Напомним, Deutsche Presse-Agentur сообщало, что надежды Украины на более конкретную перспективу членства в НАТО могут не оправдаться. По информации агентства, США и Германия недавно дали понять, что они не хотят брать на себя никаких обязательств, существенно выходящих за рамки декларации НАТО от 2008 года.

Фото: ua.depositphotos.com