В НАТО назвали условие для содержательных переговоров между Украиной и РФ

Любая возможность содержательных переговоров между Киевом и Москвой требует наличия у Украины необходимой военной силы, чтобы направить сообщение президенту РФ Владимиру Путину, что он не победит на поле боя. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает "Суспільне".

Он объяснил, что эта война может закончиться переговорами, однако то, что происходит за столом переговоров, неразрывно связано с событиями на поле боя.

"Если мы хотим мирного решения путем переговоров, где Украина будет преобладать как суверенное, независимое государство, лучшим способом достичь этого является предоставление Украине военной поддержки, как это делают союзники по НАТО", – высказался Столтенберг.

При этом генсек Альянса отметил, что союзники оказали беспрецедентную помощь Украине оборудованием, системами вооружения и огромным количеством боеприпасов и продолжат это делать. Это обеспечит Украине сильную позицию по продолжению деоккупации территорий.

Напомним, в начале полномасштабной российской агрессии Украина и РФ проводили переговоры по урегулированию войны, но затем процесс остановился.

В мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не верит в восстановление территориальной целостности исключительно военным путем. Однако впоследствии официальная риторика украинской власти несколько изменилась: в частности, представитель президента в Крыму Тамила Ташева летом заявила, что в вопросе возвращения территории Украина прежде всего рассчитывает на Вооруженные силы.

В феврале 2023 года Владимир Зеленский сказал, что компромиссов с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным относительно территорий Украины в пределах потенциального мирного соглашения быть не может.