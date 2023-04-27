У НАТО назвали умову для змістовних перемовин між Україною та РФ

Будь-яка можливість змістових перемовин між Києвом та Москвою вимагає наявності в України необхідної військової сили, щоб надіслати повідомлення президенту РФ Володимиру Путіну, що він не переможе на полі бою. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає "Суспільне".

Він пояснив, що ця війна може закінчитися перемовинами, однак те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов’язане з подіями на полі бою.

"Якщо ми хочемо мирного рішення шляхом переговорів, де Україна переважатиме як суверенна, незалежна держава, найкращим способом досягти цього є надання Україні військової підтримки, як це роблять союзники по НАТО", – висловився Столтенберг.

При цьому генсек Альянсу зауважив, що союзники надали безпрецедентну допомогу Україні обладнанням, системами озброєння й величезною кількістю боєприпасів, і продовжать це робити. Це забезпечить Україні сильну позицію для продовження деокупації територій.

Нагадаємо, на початку повномасштабної російської агресії Україна та РФ проводили перемовини щодо врегулювання війни, але потім процес зупинився.

У травні 2022 року президент України Володимир Зеленський заявляв, що не вірить у відновлення територіальної цілісності виключно військовим шляхом. Однак згодом офіційна риторика української влади дещо змінилася: зокрема, представниця президента в Криму Таміла Ташева влітку заявила, що в питанні повернення території Україна насамперед розраховує на Збройні сили.

У лютому 2023 Володимир Зеленський сказав, що компромісів з президентом країни-агресорки РФ Володимиром Путіним щодо територій України в межах потенційної мирної угоди бути не може.