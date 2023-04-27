Столтенберг розповів, скільки Україна вже отримала бойової техніки від НАТО

Союзники по НАТО передали Україні майже всю обіцяну бойову техніку. Зокрема, Київ вже отримав понад 1550 броньованих машин та 230 танків.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає "Укрінформ".

"Усього через Контактну групу під проводом США союзники по Альянсу та партнери надали Україні безпрецедентну допомогу. Понад 98% бойових машин, які були обіцяні Україні, вже доставлені. Це означає – більш як 1550 броньованих машин, 230 танків, та інше обладнання, включаючи велику кількість боєприпасів. Усього ми провели тренування та оснастили більше 9-ти механізованих українських бригад. Це надасть Україні сильну позицію, щоб продовжувати повертати окуповані території", - зазначив він.

За його словами, під час Вільнюського саміту у липні 2023 року НАТО має намір наростити підтримку України шляхом представлення багаторічної програми допомоги.

"Ми також будемо продовжувати зміцнення політики стримування та оборони Альянсу та розподіляти пов’язані з цим навантаження. У більш небезпечному світі ми маємо інвестувати більше та краще у нашу оборону", – додав Столтенберг.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада схвалила звернення до держав-членів НАТО та Парламентської асамблеї Альянсу, закликавши їх до підтримки членства України в організації. Відповідний проєкт постанови підтримали 352 депутати.