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Рада закликала країни НАТО підримати членство України в альянсі
Верховна Рада схвалила звернення до держав-членів НАТО та Парламентської асамблеї НАТО, закликавши їх до підтримки членства України в цій організації. За відповідний проект постанови №9192 проголосувало 352 депутати. Документ було внесено в Раду лише напередодні за авторством 85 депутатів, зокрема керівництва парламенту.
У ньому депутати закликають країни НАТО і надалі підтримувати політику "відкритих дверей", "відповідаючи на виклики сьогодення", та "обґрунтовану за нинішніх надзвичайних обставин потребу" України у набутті членства в НАТО.
Парламенти країн НАТО українські нардепи закликають ухвалити відповідні рішення/резолюції, "підтвердивши свою провідну роль" у підтримці приєднання України до організації, та звернутися до урядів, з якими Україна розпочала відповідний переговорний процес, з пропозицією щодо ухвалення декларацій/заяв про підтримку євроатлантичних прагнень України.
Також їх просять "продемонструвати лідерство" у виконанні рішень Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо членства України й сприяти ухваленню під час весняної сесії ПА НАТО в Люксембурзі важливих рішень, спрямованих на наближення України до майбутнього членства в НАТО, схваливши відповідну декларацію про підтримку України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, ці парламенти просять закликати уряди своїх держав підтримати заявку України на членство в НАТО та розпочати планування процесу приєднання України до альянсу.
Напередодні Вільнюського саміту НАТО, який має відбутися 11-12 липня, їх закликають сприяти формуванню в країнах НАТО спільного бачення модальностей і часових рамок вступу України до нього та уповноважити уряди своїх держав на вжиття всіх заходів для скликання у рамках Вільнюського саміту засідання Комісії Україна – НАТО на рівні лідерів за участю президента Володимира Зеленського.
Нагадаємо, що Україна наприкінці вересня 2022 року подала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку. Українська влада розраховує на отримання на саміті у Вільнюсі нових запевнень щодо вступу до організації.
Днями у ЗМІ з'явилася інформація, що наміри більшості держав запропонувати Україні на саміті у Вільнюсі "дорожню карту" для членства в НАТО не підтримують три його члени - США, Німеччина і Угорщина.
В свою чергу, парламент Литви як країни-господарки саміту ухвалив документ, що передбачає, що однією з п'яти цілей Литви на саміті НАТО буде реалізація практичних заходів щодо абсолютної підтримки України.
Джерело фото: ua.depositphotos.com