Фінляндія офіційно стала членом НАТО

Глави Міністерств закордонних справ країн НАТО передали США документи про прийом Фінляндії до альянсу. Відтепер країна стала 31-м членом НАТО.

Про це повідомила пресслужба НАТО.

Спочатку глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто, підписав документ про вступ держави до НАТО.

Документ про вступ Фінляндії до НАТО, підписаний міністром закордонних справ Пеккою Хаавісто. Фото: Maria Stenroos / Yle

Хаавісто завершив процес вступу, передавши офіційний документ держсекретарю США Ентоні Блінкену в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Тепер очікуються деякі організаційні питання, зокрема, брифінг щодо прийняття нового члена до альянсу та підняття прапору Фінляндії над штаб-квартирою НАТО.

Шлях Фінляндії до НАТО

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Фінляндія так само, як Швеція, яка також планує приєднатися до альянсу, не планувала ставати членом НАТО. Країна тримала нейтралітет щодо будь-яких військових союзів. Але повномасштабна війна в центрі Європи змусила Фінляндію змінити рішення. В США навіть згодом "подякували Путіну за членство Фінляндії в НАТО".

У травні 2022 року посли Фінляндії та Швеції разом передали генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу заявки на членство їхніх країн в альянсі.

Країни планували приєднатися до НАТО також разом, але у Швеції виникли труднощі з ратифікацією членства. Питання до Стокгольма виникли у Туреччини та Угорщини, сторони досі шукають компроміс.

У Фінляндії виникали аналогічні проблеми. Зокрема, в Будапешті вважали, що Гельсінкі нібито "приділяє багато уваги внутрішній політиці Угорщини", а Анкара вимагала зняття ембарго на продаж зброї Туреччині.

Зрештою Угорщина 27 березня, а Туреччина 30 березня схвалили ротокол вступу Фінляндії до НАТО.

Членство Фінляндії стало першим розширенням з моменту приєднання Північної Македонії до альянсу в 2020 році.

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