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Фінляндія офіційно стала членом НАТО

Вступ Фінляндії в НАТО
Фото: ua.depositphotos.com

Глави Міністерств закордонних справ країн НАТО передали США документи про прийом Фінляндії до альянсу. Відтепер країна стала 31-м членом НАТО.

Про це повідомила пресслужба НАТО.

Спочатку глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто, підписав документ про вступ держави до НАТО.

Фото 2 — Фінляндія офіційно стала членом НАТО
Документ про вступ Фінляндії до НАТО, підписаний міністром закордонних справ Пеккою Хаавісто. Фото: Maria Stenroos / Yle

Хаавісто завершив процес вступу, передавши офіційний документ держсекретарю США Ентоні Блінкену в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. 

Тепер очікуються деякі організаційні питання, зокрема, брифінг щодо прийняття нового члена до альянсу та підняття прапору Фінляндії над штаб-квартирою НАТО.

Шлях Фінляндії до НАТО

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Фінляндія так само, як Швеція, яка також планує приєднатися до альянсу, не планувала ставати членом НАТО. Країна тримала нейтралітет щодо будь-яких військових союзів. Але повномасштабна війна в центрі Європи змусила Фінляндію змінити рішення. В США навіть згодом "подякували Путіну за членство Фінляндії в НАТО".

У травні 2022 року посли Фінляндії та Швеції разом передали генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу заявки на членство їхніх країн в альянсі.

Країни планували приєднатися до НАТО також разом, але у Швеції виникли труднощі з ратифікацією членства. Питання до Стокгольма виникли у Туреччини та Угорщини, сторони досі шукають компроміс.  

У Фінляндії виникали аналогічні проблеми. Зокрема, в Будапешті вважали, що Гельсінкі нібито "приділяє багато уваги внутрішній політиці Угорщини", а Анкара вимагала зняття ембарго на продаж зброї Туреччині.

Зрештою Угорщина 27 березня, а Туреччина 30 березня схвалили ротокол вступу Фінляндії до НАТО.

Членство Фінляндії стало першим розширенням з моменту приєднання Північної Македонії до альянсу в 2020 році.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан