Угорщина схвалила вступ Фінляндії до НАТО

Парламент Угорщини на засіданні 27 березня схвалив вступ Фінляндії до НАТО. За таке рішення проголосувало 182 депутати, проти – шестеро. Ще 11 членів угорського парламенту голосування проігнорували.

Таким чином, на сьогодні єдиною країною, яка не ратифікувала вступ Фінляндії до альянсу, є Туреччина, яка раніше блокувала його, але після проведення переговорів змінила свою позицію.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час візиту до цієї країни в середині березня свого фінського колеги Саулі Нійністьо анонсував, що турецький парламент все ж ратифікує вступ Фінляндії до НАТО. 23 березня рішення було схвалено комітетом турецького парламенту із закордонних справ, і голосування має відбутися найближчим часом.

Нагадаємо, що Швеція та Фінляндія одночасно 29 червня минулого року були запрошені до НАТО і вже 4 липня завершили переговори, а наступного дня підписали протоколи про вступ до альянсу.

Однак згоду на їхнє членство відмовлялася надавати Туреччина, яка вимагала від них видачі членів Робочої партії Курдистану та руху "Хізмет", які Туреччина вважає терористичними організаціями.

При цьому для прийняття в НАТО нових членів потрібна згода всіх чинних членів Північноатлантичного альянсу, яких на сьогодні 30. Усі країни, крім Туреччини та Угорщини, ще до середини жовтня 2022 року відповідні протоколи щодо Швеції та Фінляндії ратифікували.

При цьому питання про ратифікацію їх Угорщиною також не було однозначним: голосування неодноразово переносилося, і в результаті було вирішено спочатку провести голосування лише з питання Фінляндії.

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