Угорщина знову відтягує рішення щодо прийому Фінляндії та Швеції до НАТО

Угорський парламент в черговий раз відкладає довгоочікуване голосування за ратифікацію заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО, яке було заплановане на 20 березня.

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Віце-прем’єр-міністр Жолт Сем’єн попросив перенести засідання парламенту через не завершені переговори Угорщини з виконавчою владою Європейського Союзу про ймовірні порушення Будапештом вимог блоку щодо верховенства права, повідомляє АР.

Угорщина і Туреччина залишилися єдиними країнами НАТО які не схвалили заявки північних країн на приєднання до західного військового альянсу. Ця затримка в голосуванні стала вже другою за останні два тижні.

Попереднє голосування, яке мало відбутися 2 березня, Угорщина теж відклала і направила делегацію до Швеції та Фінляндії для вирішення певних політичних суперечок.

Видання зазначає, що зустрічі зі шведськими та фінськими офіційними особами справили позитивне враження на Угорських членів делегації. Є вірогідність, що парламент Угорщини таки ратифікує заявки, але коли це станеться наразі не повідомляється.

Швеція та Фінляндія 29 червня минулого року були запрошені до НАТО і вже 4 липня завершили переговори, а наступного дня підписали протоколи про вступ до альянсу. Однак згоду на їхнє членство відмовляється надавати Туреччина, що вимагає від них видачі членів Робітничої партії Курдистану та руху "Хізмет", які Туреччина вважає терористичними організаціями.