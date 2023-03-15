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Венгрия снова оттягивает решение о приеме Финляндии и Швеции в НАТО
Венгерский парламент в очередной раз откладывает долгожданное голосование за ратификацию заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, запланированное на 20 марта.
Вице-премьер-министр Жолт Семьен попросил перенести заседание парламента из-за не завершенных переговоров Венгрии с исполнительной властью Европейского Союза о возможных нарушениях Будапештом требований блока относительно верховенства права, сообщает АР.
Венгрия и Турция остались единственными странами НАТО, которые не одобрили заявки двух северных стран на присоединение к западному военному альянсу. Эта задержка в голосовании стала уже второй за последние две недели.
Предыдущее голосование, которое должно было состояться 2 марта, Венгрия тоже отложила и направила делегацию в Швецию и Финляндию для разрешения определенных политических споров.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Издание отмечает, что встречи со шведскими и финскими официальными лицами произвели положительное впечатление на Венгерских членов делегации. Есть вероятность, что парламент Венгрии ратифицирует заявки, но когда это произойдет пока не сообщается.
Швеция и Финляндия 29 июня прошлого года были приглашены в НАТО и уже 4 июля завершили переговоры, а на следующий день подписали протоколы о вступлении в альянс. Однако согласие на их членство отказывается предоставлять Турция, требующая от них выдачи членов Рабочей партии Курдистана и движения "Хизмет", которые Турция считает террористическими организациями.