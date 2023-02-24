"Приближаемся к решению": Зеленский намекнул, что уговаривает Турцию согласиться на членство Швеции в НАТО

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина помогает Швеции в переговорах по получению членства в НАТО, которое пока отказывается согласовать лишь одна страна альянса - Турция. Об этом он сказал на пресс-конференции.

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"Мы приближаемся к очень важному решению. Я знаю. И это очень не просто, и поэтому я не хочу об этом сейчас говорить. Мы все должны подготовиться к таким решениям. Я хочу сказать только одно: я считаю, что вы молодцы, что вы приняли такое стратегическое решение, что вы будете членами НАТО", – отметил глава государства.

По словам президента, он "знает, что это правильно", и обратил внимание на то, что Россия своими действиями объединила вокруг поддержки вступления в НАТО общества во "многих странах".

"Я рад за вас, я рад, очень счастлив за Финляндию. Все это – усиление альянса в целом... Я знаю, что там есть детали, непростые моменты. Я скажу вам откровенно: в этом направлении, там, где есть у вас сложности пока, вы должны знать: Украина тоже помогает Швеции", - заявил Зеленский.

Напомним, что Швеция и Финляндия 29 июня прошлого года были приглашены в НАТО и уже 4 июля завершили переговоры, а на следующий день подписали протоколы о вступлении в альянс. Однако согласие на их членство отказывается предоставлять Турция, требующая от них выдачи членов Рабочей партии Курдистана и движения "Хизмет", которые Турция считает террористическими организациями.

Турецкая сторона, в частности, президент Реджепом Тайип Эрдоган лично, неоднократно заявляла, что не даст такое согласие. Отметим при этом, что перед пресс-конференцией Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом.

Согласно официальному сообщению украинской стороны, Эрдоган выразил слова Украины в годовщину полномасштабного вторжения РФ и благодарности за оказанную Украиной помощь в преодолении последствий разрушительных землетрясений.

Зеленский же снова выразил соболезнования турецкому народу в связи с трагедией и поблагодарил за поддержку Турцией резолюцию ООН по поводу устойчивого мира в Украине, а также "формулы мира". В ходе разговора стороны выразили и заинтересованность в продолжении Черноморской зерновой инициативы.