"Наближаємося до рішення": Зеленський натякнув, що вмовляє Туреччину погодитися на членство Швеції в НАТО

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна допомагає Швеції у переговорах щодо набуття нею членства в НАТО, яке наразі відмовляється погодитися лише одна країна альянсу - Туреччина. Про це він сказав на пресконференції.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

"Ми наближаємося до дуже важливого рішення. Я знаю. І це дуже не просто, і тому я не хочу про це зараз говорити. Ми всі повинні підготуватись до таких рішень. Я хочу сказати тільки одне: я вважаю, що ви молодці, що ви прийняли таке стратегічне рішення, що ви будете членами НАТО", - зазначив глава держави.

За словами президента, він "знає, що це правильно", і звернув увагу на те, що Росія своїми діями об'єднала довкола підтримки вступу в НАТО суспільства в "багатьох державах".

"Я радий за вас, я радий, дуже щасливий за Фінляндію. Все це - посилення альянсу в цілому... Я знаю, що там є деталі, непрості моменти. Я скажу вам відверто: в цьому напрямку, там, де є у вас складнощі поки що, ви повинні знати: Україна також допомагає Швеції", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Швеція та Фінляндія 29 червня минулого року були запрошені до НАТО і вже 4 липня завершили переговори, а наступного дня підписали протоколи про вступ до альянсу. Однак згоду на їхнє членство відмовляється надавати Туреччина, що вимагає від них видачі членів Робітничої партії Курдистану та руху "Хізмет", які Туреччина вважає терористичними організаціями.

Турецька сторона, зокрема, президент Реджепом Таїп Ердоган особисто, неодноразово заявляла, що не надасть таку згоду. Зазначимо при цьому, що саме перед пресконференцією Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом.

Згідно з офіційним повідомленням української сторони, Ердоган висловив слова Україні в річницю повномасштабного вторгнення РФ та подяки за надану Україною допомогу в подоланні наслідків руйнівних землетрусів.

Зеленський же знову висловив співчуття турецькому народові у зв’язку з трагедією та подякував за підтримку Туреччиною резолюції ООН щодо сталого миру в Україні, а також "формули миру". Під час розмови сторони висловили й зацікавленість у продовженні Чорноморської зернової ініціативи.