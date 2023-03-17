Венгрия пока что ратифицирует вступление в НАТО только Финляндии

В Венгрии приняли решение рассмотреть вступление в Североатлантический альянс только Финляндии. Присоединение к альянсу Швеции будет обсуждаться отдельно и в другое время.

Об этом сообщил руководитель правящей фракции "Фидес" Мате Кочиш. Он подчеркнул, что ни одно давление на страну неприемлемо, и на оглашение решений никак не повлияет.

"От имени фракции Фидес сообщаю, что мы решили поддержать вступление Финляндии в НАТО. Парламентское голосование по этому вопросу будет перенесено на 27 марта, и мы проголосуем единогласно. В случае Швеции делегация примет решение позже. При этом обращаю внимание отечественных и зарубежных субъектов на то, что суверенный орган венгерского парламента как главный представительный орган нашей страны имеет лишь один наблюдатель: сообщество венгерских избирателей. Поэтому мы не примем никакого давления со стороны венгерских левых политиков, НКО или СМИ, работающих над тем, когда, какими темпами, какие вопросы должен обсуждать парламент, в какие дни голосовать", - написал политик.

Швеция и Финляндия 29 июня прошлого года были приглашены в НАТО и уже 4 июля завершили переговоры, а на следующий день подписали протоколы о вступлении в альянс. Однако согласие на их членство отказывается предоставлять Турция, требующая от них выдачи членов Рабочей партии Курдистана и движения "Хизмет", которые Турция считает террористическими организациями.

Напомним, Венгерский парламент постоянно откладывает долгожданное голосование за ратификацию заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, которое было запланировано на 20 марта.