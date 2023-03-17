Угорщина поки що ратифікує вступ до НАТО лише Фінляндії

В Угорщині прийняли рішення розглянути вступ до Північноатлантичного альянсу лише Фінляндії. Приєднання до альянсу Швеції буде обговорюватися окремо та в інший час.

Про це повідомив керівник правлячої фракції "Фідес" Мате Кочиш. Він наголосив, що жоден тиск на країну є неприйнятним, і на оголошення рішень ніяк не вплине.

"Від імені фракції Фідес повідомляю, що ми вирішили підтримати вступ Фінляндії до НАТО. Парламентське голосування з цього питання буде перенесене на 27 березня, і ми проголосуємо одноголосно. У разі Швеції делегація ухвалить рішення пізніше. При цьому з повагою звертаю увагу вітчизняних та зарубіжних суб'єктів на те, що суверенний орган угорського парламенту як головний представницький орган нашої країни має лише один спостерігач: співтовариство угорських виборців. Тому ми не ухвалимо жодного тиску з боку угорських лівих політиків, НКО чи ЗМІ, які працюють над тим, коли, якими темпами, які питання має обговорювати парламент, у які дні голосувати", - написав політик.

Швеція та Фінляндія 29 червня минулого року були запрошені до НАТО і вже 4 липня завершили переговори, а наступного дня підписали протоколи про вступ до альянсу. Однак згоду на їхнє членство відмовляється надавати Туреччина, що вимагає від них видачі членів Робітничої партії Курдистану та руху "Хізмет", які Туреччина вважає терористичними організаціями.

Нагадаємо, Угорський парламент постійно відкладає довгоочікуване голосування за ратифікацію заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО, яке було спершу заплановане на 20 березня.