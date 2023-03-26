Набридла критика. В Угорщині пояснили, чому досі не ратифікували заявки Швеції і Фінляндії на вступ у НАТО

Парламент Угорщини досі не ратифікував заявки Фінляндії та Швеції щодо приєднання до НАТО, оскільки угорським законодавцям набридла критика внутрішніх справ їхньої країни з боку Гельсінкі та Стокгольма. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в інтервʼю AP.

"Знаєте, коли фінські та шведські політики ставлять під сумнів демократичний характер нашої політичної системи, це дійсно неприйнятно", – сказав Сіярто.

Заявка Фінляндії буде розглянута в понеділок, 27 березня. Міністр додав, що дату голосування щодо Швеції передбачити важче.

Нагадаємо, що Швеція та Фінляндія підписали протоколи про вступ до НАТО в липні 2022 року. Однак ратифікацію їхніх заявок затягують Туреччина та Угорщина.

Анкара вимагала від Швеції видачі членів Робітничої партії Курдистану та руху "Хізмет", які Туреччина вважає терористичними організаціями. Пізніше відносини між країнами загострило спалення Корану в Стокгольмі. До Фінляндії були вимоги щодо зняття ембарго на продаж зброї Туреччині.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинувачував Гельсінкі і Стокгольм у поширенні "відвертої брехні" про демократію і верховенство права в його країні. Будапешт наразі погодився розглянути лише вступ Фінляндії у НАТО.