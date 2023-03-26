Надоела критика. В Венгрии объяснили, почему до сих пор не ратифицировали заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

Парламент Венгрии до сих пор не ратифицировал заявки Финляндии и Швеции по присоединению к НАТО, поскольку венгерским законодателям надоела критика внутренних дел их страны со стороны Хельсинки и Стокгольма. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью AP.

"Знаете, когда финские и шведские политики подвергают сомнению демократический характер нашей политической системы, это действительно неприемлемо", – сказал Сийярто.

Заявка Финляндии будет рассмотрена в понедельник, 27 марта. Министр добавил, что дату голосования по Швеции предусмотреть труднее.

Напомним, что Швеция и Финляндия подписали протоколы о вступлении в НАТО в июле 2022 года. Однако ратификацию заявок затягивают Турция и Венгрия.

Анкара потребовала от Швеции выдачи членов Рабочей партии Курдистана и движения "Хизмет", которые Турция считает террористическими организациями. Позже отношения между странами обострили сожжение Корана в Стокгольме. К Финляндии были требования по снятию эмбарго на продажу оружия Турции.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинял Хельсинки и Стокгольм в распространении "откровенной лжи" о демократии и верховенстве права в его стране. Пока Будапешт согласился рассмотреть только вступление Финляндии в НАТО.