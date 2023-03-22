Парламент Швеции одобрил вступление страны в НАТО

Шведский парламент большинством голосов одобрил законодательство, необходимое для вступления страны в НАТО. Об этом сообщает SVT.

Парламентарии утвердили присоединение Швеции к Альянсу и ряд законодательных изменений, которые вступят в силу со дня принятия решения правительством.

Соответствующие нормы поддержали 269 депутатов, против выступили 37, а 43 парламентария отсутствовали.

Таким образом правительство Швеции получило "зеленый свет" от парламента на присоединение к НАТО, что может произойти, когда все страны-члены Альянса ратифицируют заявку Стокгольма.

Решение предусматривает, что в случае войны или ее угрозы правительство Швеции сможет самостоятельно просить НАТО о военной помощи, без решения парламента.

Кроме того, правительство будет иметь право обращаться к НАТО за военной поддержкой для предотвращения нападений на территорию Швеции как в военное, так и в мирное время.

Напомним, что Швеция и Финляндия подписали протоколы о вступлении в НАТО в июле 2022 года. Однако ратификацию их заявок затягивают Турция и Венгрия.

Анкара требовала от Швеции выдачи членов Рабочей партии Курдистана и движения "Хизмет", которые Турция считает террористическими организациями. Позже отношения между странами обострили сожжение Корана в Стокгольме. К Финляндии были требования по снятию эмбарго на продажу оружия Турции.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинял Хельсинки и Стокгольм в распространении "откровенной лжи" о демократии и верховенстве права в его стране. Будапешт пока согласился рассмотреть только вступление Финляндии в НАТО. Присоединение Швеции будет обсуждаться отдельно и в другое время.