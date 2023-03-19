НАТО могут усилить границу Альянса с РФ: Politico сообщило детали

В НАТО обсуждается возможность размещения техники и до 300 тысяч военных на восточных границах Альянса с РФ.

Об этом сообщает Politico.

Этот шаг должен сделать невозможным расширение Россией войны за пределы Украины.

Как сообщает издание, такие действия требуют от 30 членов НАТО координации и больших усилий, чтобы они предоставили солдат, места для тренировок, большое количество оружия, снаряжения и боеприпасов.

"Поскольку страны уже озабочены собственными запасами боеприпасов, а Украина остро нуждается в большем количестве снарядов и оружии от союзников, существует риск того, что не все члены НАТО выполнят свои обещания по участию в новых планах Альянса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военное руководство Альянса должно представить обновленные региональные планы обороны. Чиновники выдвигают идею, что границы с РФ должны охранять до 300 тысяч военных.

По информации Politico, первый эшелон войск НАТО может состоять из около 100 тысяч солдат, готовых к выдвижению в течение 10 дней. В его состав могут привлечь военных из Польши, Норвегии, Эстонии, Латвии и Литвы.

Второй эшелон войск будет поддерживать этих солдат и должен быть готов к развертыванию в течение 10-30 дней из таких стран, как Германия.

Напомним, Финляндия начала строительство стены на границе с РФ. Работы должны быть завершены к концу июня.