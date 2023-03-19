НАТО можуть посилити кордон Альянсу з РФ: Politico повідомило деталі

У НАТО обговорюють можливість розміщення техніки та до 300 тисяч військових на східних кордонах Альянсу з РФ.

Про це повідомляє Politico.

Цей крок має на меті унеможливити розширення Росією війни за межі України.

Як повідомляє видання, такі дії потребують від 30 членів НАТО координації і великих зусиль, щоб вони надали солдатів, місця для тренувань, велику кількість зброї, спорядження та боєприпасів.

"Оскільки країни вже стурбовані власними запасами боєприпасів, а Україна гостро потребує більше снарядів і зброї від союзників, існує ризик того, що не всі члени НАТО виконають свої обіцянки щодо участі в нових планах Альянсу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військове керівництво Альянсу має подати оновлені регіональні плани оборони. Чиновники висувають ідею, що кордони з РФ мають охороняти до 300 тисяч військових.

За інформацією Politico, перший ешелон військ НАТО може складатися з близько 100 тисяч солдатів, готових до висування протягом 10 днів. До його складу можуть залучити військових з Польщі, Норвегії, Естонії, Латвії і Литви.

Другий ешелон військ підтримуватиме цих солдатів, і має бути готовий до розгортання протягом 10-30 днів з таких країн, як Німеччина.

Нагадаємо, Фінляндія розпочала будівництво стіни на кордоні з РФ. Роботи мають бути завершені до кінця червня.