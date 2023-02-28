Фінляндія розпочала будівництво стіни на кордоні з РФ

Роботи мають бути завершені до кінця червня.

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Будівництво стіни на кордоні з Росією почалося із земляних робіт. Дерева були викорчовані з обох боків прикордонного переходу Іматру. Про це повідомляє фінське видання YLE .

У районі Іматру спочатку буде зведено трикілометрову тестову ділянку.

Поряд із огорожею також буде збудовано дорогу для прикордонних патрулів та проведення ремонтних робіт. Також буде встановлене освітлення на деяких ділянках.

Стіна на східному кордоні проходитиме і по приватних землях, тому влада проводитиме переговори із землевласниками.

Роботи мають бути завершені до кінця червня.

Зазначається, що в найближчі кілька років уздовж східного кордону буде зведено близько 200 кілометрів загороджень. Мета проекту – утруднити небажане перетин кордону.

Нагадаємо, що Україна будує фортифікаційні споруди на кордоні з Молдовою.