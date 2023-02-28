Украина строит фортификационные сооружения на границе с Молдовой: к чему готовятся

Силы обороны Украины ужесточили меры безопасности на границе с Молдовой. Там строятся инженерно-фортификационные сооружения.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об особом внимании к юго-западному рубежу заявил в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"На границе с Молдовой есть такой сегмент, как Приднестровье, с момента полномасштабного вторжения Силы обороны усилили это направление… Происходит не только усиление контроля, но и строительство инженерно-фортификационных сооружений", - рассказал пограничник.

По словам Демченко, из-за коварства врага к провокациям нужно быть готовыми всегда. Кроме того, в усиленной защите нуждается украинская граница с Беларусью.

Напомним, во время пресс-конференции 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может вторгнуться на территорию Молдовы, использовав для провокаций Приднестровье. Доказательством тому стали заявления со стороны РФ – мол, это Украина "активизировала подготовку к вторжению" в Приднестровье. Там пригрозили, что вооруженные силы РФ отреагируют на такие действия.

Со своей стороны, президент Молдовы Майя Санду неоднократно обвиняла Россию в попытке дестабилизировать ситуацию в стране и призывала к выводу российских войск из региона.