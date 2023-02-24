МИД Молдовы ответил на заявления РФ о подготовке "вторжения Украины в Приднестровье"

Министерство иностранных дел Молдовы отвергает как необоснованные заявления российских властей о якобы готовящейся со стороны Украины "военной провокации в отношении Приднестровья". Об этом говорится в заявлении ведомства.

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"Обнародованные в последние дни в публичном пространстве сообщения властей РФ относительно якобы провокаций со стороны украинских Вооруженных сил на центральном (приднестровском) участке государственной границы Республики Молдова с Украиной не соответствуют действительности. Власти Республики Молдова отвергают эти заявления как необоснованные", - сказано в нем.

В молдавском МИД уверены, что эти заявления были сделаны с целью манипулирования общественным мнением, а в действительности же ситуация с безопасностью в регионе является стабильной.

Там также подтвердили, что Молдова выступает за исключительно мирное урегулирования приднестровского конфликта на основе соблюдения ее суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах.

"В этом контексте мы расцениваем как провокационное сегодняшнее заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации и вновь заявляем о необходимости безусловного и прозрачного вывода российских вооруженных сил и боеприпасов [со складов в селе] Колбасна на территории Республики Молдова", - говорится в заявлении.

Напомним, 23 февраля Министерство обороны России заявило, что Украина "активизировала подготовку к вторжению" в Приднестровье, которое якобы должно начаться в ответ на имитацию наступления оттуда российских войск. Там пригрозили, что Вооруженные силы РФ "адекватно отреагируют" на подобные действия.

В свою очередь, 24 февраля МИД РФ заявил, что любые действия, "представляющие угрозу безопасности наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна", будут рассматриваться как нападение на саму РФ.

Украинский же президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в пятницу заявил, что утверждения России относительно ситуации на закрытой Украиной год назад границе с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой являются информационным вбросом. Более того, по словам президента, с начала войны "с территории Приднестровья были выстрелы в нашу сторону, они хотели, чтобы мы зашли", однако украинская сторона от этого воздержалась.

В то же время Зеленский считает возможным вторжение России на подконтрольную Молдове территорию из самого Приднестровья, где дислоцированы российские военные, в том числе охраняющие склады боеприпасов в селе Колбасна на границе с Украиной, и объяснил, почему именно РФ заинтересована сейчас в этом.

Отметим также, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин отменил указ от 2012 года, предусматривавший, что Россия продолжит активно искать пути решения приднестровского конфликта на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Молдовы.