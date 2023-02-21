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РФ планировала захватить аэропорт в Кишиневе, - премьер Молдовы
Украинские спецслужбы выяснили, что Москва хочет открыть новый фронт через Республику Молдова, и планировала захватить аэропорт в Кишиневе. Премьер-министр Республики Молдова Дорин Речан подтвердил эту информацию и добавил, что это лишь один из планов РФ, и власть готова ко всему.
Об этом 21 февраля сообщил молдавский телеканал Moldova1.
"Я несколько раз говорил, что есть еще несколько сценариев дестабилизации, сейчас назван только один. Они включают несколько элементов, в том числе те, которые вы упомянули со слов господина президента Зеленского (захват аэропорта – Delo.ua), но я также отметил, что наши институции готовы противостоять таким вызовам", – сказал Речан.
По его словам, страна усилила свои возможности после попыток дестабилизировать ситуацию в стране прошлой осенью, поэтому власти сейчас готовы "к разным сценариям".Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Еще раз отмечу: наша задача – обеспечить мир и стабильность в стране, в том числе и по территории левобережья Днестра. Республика Молдова выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта, и мы должны согласовать наши цели с точки зрения мира и безопасности", — заметил премьер-министр.
Недавно президент Майя Санду также заявила, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове, в частности, посредством протестов оппозиции и с привлечением людей с военной подготовкой. Этому предшествовала информация о попытках России дестабилизировать ситуацию в стране.
Напомним, что в России уже открыто начали угрожать Кишиневу. Так, министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявил, что следующей целью захватчиков после Украины может стать Молдова. Кроме того, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Молдове, что меры Кремля в ответ на присоединение Кишинева к антироссийским санкциям не заставят себя ждать.