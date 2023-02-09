Молдова подтвердила получение от Украины перехваченного плана Кремля по взятию ее под контроль

Служба информации и безопасности Молдовы подтвердила предоставление украинскими спецслужбами информации о попытках России дестабилизировать ситуацию в стране, о котором заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Брюссель в четверг.

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Как передает молдавское издание NewsMaker, в местной спецслужбе указали, что проводят оперативные мероприятия для выявления попыток дестабилизации ситуации в стране и тесно сотрудничают со спецслужбами стран-партнеров.

"В этом контексте СИБ подтверждает, что, как на основании информации, предоставленной нашими украинскими партнерами, так и в результате оперативной работы службы, выявили диверсионную деятельность, направленную на подрыв государства Молдова, дестабилизацию и нарушение общественного порядка", — заявили в ведомстве.

При этом там подчеркнули, что не могут сообщить подробности из-за угрозы срыва оперативных мероприятий, но заверили, что все государственные органы "работают в полную силу и не допустят подобных провокаций".

Ранее на заседании Европейского совета в Брюсселе Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила планы Кремля по взятию под контроль Молдовы, о чем он сообщил своей коллеге Майе Санду.

"Недавно я говорил с президентом Молдовы госпожой Санду и проинформировал ее о том, что удалось перехватить нашей разведке: детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдове. Российский документ, который показывает, кто, когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову, демократический порядок этой страны и установить свой контроль над ней", - цитировала его "Украинская правда".

В то же время Зеленский отметил, что украинская сторона не знает, был ли в Москве отдан приказ действовать по этому плану против Молдовы, но увидела, "что они собираются делать" и что это напоминает то, что Россия уже пыталась делать против Украины и других государств, в частности в Европе.

В свою очередь, в администрации президента Молдовы фактически также эту информацию подтвердили, указав, что Санду поддерживает непрерывную связь, в частности, с Зеленским, и они постоянно обмениваются мнениями и информацией о ситуации в регионе.

Там заверили, что компетентные органы Молдовы работают над обеспечением безопасности страны и используют всю информационную поддержку партнеров, чтобы предвосхитить и предотвратить любые попытки подрыва государства.

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