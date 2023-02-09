Молдова підтвердила отримання від України перехопленого плану Кремля щодо взяття її під контроль

Служба інформації та безпеки Молдови підтвердила надання українськими спецслужбами інформації щодо спроб Росії дестабілізувати ситуацію в країні, про що заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя у четвер.

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Як передає молдавське видання NewsMaker, у місцевій спецслужбі вказали, що проводять оперативні заходи для виявлення спроб дестабілізації ситуації в країні та тісно співпрацюють зі спецслужбами країн-партнерів.

"У цьому контексті СІБ підтверджує, що як на підставі інформації, наданої нашими українськими партнерами, так і в результаті оперативної роботи служби, виявила диверсійну діяльність, спрямовану на підрив держави Молдова, дестабілізацію та порушення громадського порядку", - заявили у відомстві.

При цьому там наголосили, що не можуть повідомити подробиць через загрозу зриву оперативних заходів, але запевнили, що всі державні органи "працюють на повну силу і не допустять таких провокацій".

Раніше на засіданні Європейської ради у Брюсселі Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, про що він поінформував свою колегу Майю Санду.

"Нещодавно я говорив із президентом Молдови пані Санду і поінформував її про те, що вдалося перехопити нашій розвідці: детальний російський план руйнування політичної ситуації в Молдові. Російський документ, який показує, хто, коли і внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, демократичний порядок цієї країни та встановити свій контроль над нею", - цитувала його "Українська правда".

Водночас Зеленський зазначив, що українська сторона не знає, чи був у Москві відданий наказ діяти за цим планом проти Молдови, але побачила, "що вони збираються робити" і що це нагадує те, що Росія вже намагалася робити проти України та інших держав, зокрема у Європі.

У свою чергу, в адміністрації президента Молдови фактично також цю інформацію підтвердили, вказавши, що Санду підтримує безперервний зв'язок, зокрема із Зеленським, і вони постійно обмінюються думками та інформацією щодо ситуації в регіоні.

Там запевнили, що компетентні органи Молдови працюють над забезпеченням безпеки країни та використовують усю інформаційну підтримку партнерів, щоб передбачити та запобігти будь-яким спробам підриву держави.

Джерело фото: ua.depositphotos.com